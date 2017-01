,,CFA is als je zwemdiploma. Zonder CFA bereik je niets in het vermogensbeheer”, duidt een ervaren werver van financieel personeel het belang. ,,Zeer gedegen, onontbeerlijk voor het hogere echelon”, zo waardeert een collega-recruiter.

De vraag vanuit de Zuidas is groot. De gehele financiële sector stortte met de kredietcrisis van 2007 van zijn sokkel toen bleek dat miljoenen klanten jarenlang waren misleid door financieel experts met moeilijk te begrijpen beleggingsproducten. Tegenover het wantrouwen van klanten voelen deze veelgevraagde chartered financial analysts (CFA) zich gesteld om het vertrouwen te herstellen.

Sentiment trekt aan

Nog altijd is de ontvangst koel in de kroeg en op verjaardagen voor wie zegt in deze sector carrière te wilt maken, herkent Gary Baker, de Europese baas van CFA. ,,Maar het sentiment verbetert.”

De behoefte onder net gediplomeerden aan het diploma blijkt groot. Ondanks hun drukke banen bij vermogensbeheerders, fondshuizen en banken beklommen ze de symbolische Kilimanjaro, voor een driejarige tocht door financiële rapportages en analyses, boeken over politiek en de volatiele invloed van macro-economie op hun werk, de schaduwkanten van bibberende aandelenbeurzen. Ook leren ze complexe derivaten te ontleden, spitten in de computergestuurde handel en analyseren nieuwe systemen zoals blockchain.

Kwart miljoen

Het aantal aanmeldingen voor de CFA-studie stijgt voortdurend, dit jaar zijn het er een kwart miljoen. Heel vaak zijn ze afkomstig uit China, dat zijn er nu al meer dan Amerikanen, en er komen steeds meer vrouwen (19%). De vergelijking met de Kilimanjaro is niet zonder reden: bijna 60% zakt direct voor het eerste examen, bij het laatste examen valt ruim de helft af.

,,Het is zwaar, maar de CFA-titel geeft je meer kredietwaardigheid. Je hebt laten zien dat je offers kunt brengen, gedisciplineerd studeerde terwijl je werkte. Met deze studie toon je dat je in staat bent breder te kijken dan cijfers alleen. Je moet wereldwijd denken”, stelt Baker.

Ethiek en crisis

Sinds 1963 is ethiek volgens Baker al cruciaal geweest in de opleiding. Die lessen hebben de kredietcrisis niet voorkomen, erkent hij.

,,Destijds waren er veel minder CFA-mensen actief. Het blijft, ook na de opleiding, aan het individu. Wij kunnen niet doorlopend iedereen controleren. Het zit wel in de aard van deze mensen om anderen te laten zien waar ethisch verantwoord werken relevant is.”

Nieuwe regels voor de sector tuimelen over elkaar heen; het lijkt alsof wat deze week goed is, volgende week weer slecht kan zijn. ,,Toch niet”, zegt Baker resoluut.

,,Je komt altijd terug tot de basisregel: vermogen van je klant beschermen, hun belang komt eerst. Daarmee vallen heel veel bijzaken en conflicten weg, dat is een duidelijk principe dat jouw handelen altijd helpt.”

Fraudeproof

Tientallen angels en voetklemmen die tot wangedrag of fraude zoals in de kredietcrisis kunnen leiden worden getraind. ,,Uiteraard wil iedereen een goed persoon zijn. Je komt echter in complexere situaties, zoals de cadeaus die je aangeboden krijgt, feestjes, aanbiedingen. Daar kregen we heel praktische training in”, stelt Matthias Stockburger van Commerzbank.

,,De praktijk verandert zeker, maar je leert telkens van nieuwe voorbeelden voor je eigen handelen.”

Baker introduceerde recent een veroordeelde financieel bestuurder uit cel. Baker: ,,Zeker niet iedereen zal door zijn verhaal zijn veranderd. Maar zijn optreden werd door 350 mensen gevolgd. Uit zijn fouten trekken altijd een paar lering. Zo gaat de training constant door.”

Praktische tips

Cees Harm van den Berg van Willis Towers Watson: ,,Je krijgt wel eens wijn van klanten aangeboden, iPads, alles – ik schrok meteen terug. Als senioren in het bedrijf dat accepteren, moet je kiezen. Ik accepteer het zeker niet. Als het er al ligt: als het meer kost om terug te sturen, gooi het weg of doneer het. Ik heb kreeg goede praktische tips.”

Fraudezaken tonen achteraf vaak als oorzaak dat bestuurders boven de fraudeur nooit twijfel ben hen toestonden. ,,Het belangrijkste dat ik mijn klanten vooraf vertel is dat ik niet van alles zeker ben. Dat is misschien niet prettig, maar zo is het”, noemt Gijs Hermens, senior vermogensbeheerder bij Nobel Vermogensbeheer als alternatief.

En bij twijfel is er altijd wel een CFA-mentor of lotgenoot uit het groeiende netwerk te bellen.