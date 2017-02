„Hoognauwkeurige kaarten zijn noodzakelijk voor het zogeheten highly automated driving, zoals de Autopilot van Tesla. TomTom werkt aan contracten, maar de waardering daarvan is door het bestuur nergens zichtbaar gemaakt”, stelt Jelle Brinkhuis, aandeelhouder en voorzitter van de aandeelhoudersstichting.

Signalen zijn er. TomTom, dat samenwerkt met Nvidia en Microsoft, is voor zijn nieuwe software recent beloond met een brancheprijs. Bosch gebruikt haar hoog nauwkeurige kaarten.

Achterblijver

Woensdag presenteert het concern zijn laatste kwartaal- en jaarcijfers. Het concern met een marktwaarde van €1,9 miljard bleef tot nu toe op de beurs achter bij Nvidia en concurrent Mobileye. TomTom zegt in een reactie de markt voortdurend te informeren over vorderingen met zijn platform.

TomTom begon jaren geleden al met de ontwikkeling van techniek voor de zelfrijdende auto. Daarvan plukt het nu al de vruchten, claimt Brinkhuis. Gesprekken met ontwerpers en ingewijden sterken hem daarin.

,,Vrijwel alle autobouwers zien de noodzaak van de hoogwaardige techniek van TomTom en velen testen hiermee met de intentie het seriematig in te zetten”, zegt hij. Maar de financiële markt wacht op de contracten met autobouwers terwijl TomTom deze contracten niet als koersgevoelige informatie bestempelt.

Snellere diensten

Van twaalf analisten hebben er slechts twee een verkoopadvies op TomTom staan.Dat nam dit jaar de start-up Autonomos uit Duitsland over en kreeg hiermee de techniek van slimme camera's in handen.

In Brussel presenteerde TomTom onlangs ‘connected driver’ diensten. Hier werd gesproken over de verschillende niveaus van het zogeheten automated driving en de bijbehorende noodzakelijke techniek, waarin TomTom met zijn verfijndere kaarten en meer data het verschil gaat maken, meent Brinkhuis namens de aandeelhouders.

Op het snellere platform met satelietverbindingen draaien TomTom’s zogeheten Localization Based Services (LBS) met gps-diensten veel beter dan die van concurrenten, weten de aandeelhouders van ontwerpers.

Data via smartphone

Met de apps die hierop draaien is wereldwijd bijvoorbeeld parkeergedrag te meten en af te rekenen. TomTom zou echter het verschil kunnen gaan maken met real time-diensten, waarbij data doorgegeven en verwerkt wordt via een smartphone. Volkswagen, dat mede-eigenaar is van Here, zou vanwege de hoge kwaliteit, aan TomTom gebonden blijven op het gebied van LBS.

Volvo en Subaru kozen eerder voor TomTom vanwege zijn precieze kaarten, terwijl gps-concurrenten Here en Google ook in de markt waren.