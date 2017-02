Dijsselbloem haalt uit naar IMF

Het IMF benadrukt al langere tijd dat de Grieken een te hoge prijs betalen voor alle hervormingen en bezuinigingen die ze de afgelopen jaren hebben moeten doorvoeren. Maar het IMF heeft die grote offers zelf ook van de Grieken gevraagd, stelde Dijsselbloem. "Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon. Dat vind ik niet erg sterk", aldus de bewindsman, die ook voorzitter van de eurogroep van eurolanden is.

Dijsselbloem reageerde op het jongste rapport van het IMF over Griekenland. Volgens de minister is het rapport heel somber, terwijl er inmiddels sprake is van economische groei en behoorlijk goed herstel.

Het IMF vindt de schulden van Griekenland onhoudbaar. Zij hangen als een molensteen rond de nek van Athene. (Gedeeltelijke) kwijtschelding kan volgens het fonds soelaas bieden.