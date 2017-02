Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag naar buiten brengt. Het betekent dat de huishoudens al vier jaar, of langer, moeten leven van wat het CBS een ’laag inkomen’ noemt: minder dan 1030 euro voor alleenstaanden, en minder dan 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen.

Tussen 2014 en 2015 is het aantal chronisch arme huishoudens met 10 procent toegenomen, aldus het CBS.Van de ruim zeven miljoen huishoudens in ons land moesten er 626.000 in 2015 rondkomen van een te laag inkomen. De grootste stijging zit ’m onder de huishoudens waarvan de kostwinner 50-plus is. Voor hen is de crisis hard en hardnekkig is geweest, en ze hebben de veilige haven van AOW en pensioen nog niet in zicht.

