Staatssecretaris Dijksma praat over zorg KLM

Dat heeft de bewindsvrouw van infrastructuur dinsdag tijdens het ‘vragenuurtje’ toegezegd. "Het lijkt me goed om dit aan de orde te stellen. Niet omdat ik twijfel aan dat gene wat er gisteren naar buiten is gekomen, maar ik met de Tweede Kamer van mening ben dat de rust vooral uitgestraald blijft worden en mensen zich kunnen concentreren om het bedrijf als geheel zo sterk mogelijk te maken."

Voortgangsgesprek

Dijksma heeft over een paar weken 'een voortgangsgesprek' met bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillaic Air France KLM-top naar aanleiding van de jaarcijfers en het organisatieplan Trust Together. De Nederlandse staat is nog altijd aandeelhouder van KLM, die de tweede particuliere werkgever is van Nederland. Het bestemmingennetwerk van de luchtvaartmaatschappij is belangrijk voor de Nederlandse economie.

Chinese partners

Gisteren meldde deze krant dat de ondernemingsraad van KLM via een brief aan bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac geëist heeft dat er een eind gemaakt wordt aan het plan om ondersteundende en strategische afdelingen als marketing, communicatie en digitale strategie samen te brengen in Parijs, en daarbij ook zeggenschap over de allianties, onder meer die van de Chinese partners. Air France KLM stelde vervolgens in een reactie dat er van verdere 'integratie' geen sprake is in de nieuwe plannen.

Banen

CDA-Kamerlid Van Helvert zei dinsdag in de Tweede Kamer: “Ik vraag de staatssecretaris om vinger aan de pols te houden. Het kan wel zo zijn dat er niet direct banen van Amstelveen naar Parijs worden overgeheveld, maar wel dat er op cruciale plekken Fransen worden benoemd.”

Bezuinigingen

De Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij heeft het financieel moeilijk. Maar broodnodige bezuinigingen blijven door weerstand bij de vakbonden uit bij Air France. KLM groeit wel, omdat het personeel harder is gaan werken conform de afspraken die er bij de luchtvaartmaatschappij zijn gemaakt.

"Ik kan het niet vaak genoeg zeggen", zei Dijksma tegen de Tweede Kamer. "De vijand van KLM-Air France zit niet in het bedrijf, maar die komt bijvoorbeeld uit Dubai of Turkije.” De afgelopen maanden werden er nieuwe plannen ontvouwd, omdat er bij het Franse pilotenkorps onvrede is over de groei van KLM. Er wordt een nieuwe prijsvechter op de lange afstanden op poten gezet, waarmee de piloten toch een beloning krijgen voor het niet meewerken aan hervormingen.

Enquete

PVV-Kamerlid Graus waarschuwt: “Als er ooit een parlementaire enquête gaat komen ben ik de enige die relaxt achterover kan zitten, want ik heb gewaarschuwd. De regering en de Kamer heeft de verantwoording niet genomen om KLM voldoende te beschermen.” Volgens de bewindsvrouw houdt ze goed in de gaten water allemaal gebeurt. " Wat we wel kunnen doen en dat doen we ook. Dat als het nodig is, vaak achter de schermen soms voor, politieke druk uitoefenen om onze belangen veilig te stellen.”