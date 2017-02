’Staat moet meebetalen aan beveiliging Schiphol’

Dat zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer tegen de Telegraaf dinsdag na een werkbezoek aan luchtvaartmaatschappij KLM.

In de landen om ons heen, met belangrijke concurrerenten van Schiphol, betaalt de overheid deels voor de beveiligingskosten. „Een gelijk speelveld is essentieel om eerlijk te kunnen concurreren. De lasten voor een bedrijf als KLM moeten in lijn gebracht worden met die van concurrenten”, zegt De Boer. „Anders prijzen we onszelf uit de markt met te hoge beveiligingslasten of lokale belastingen. Dit moet anders.”

Volgens De Boer op deze manier het haventarief voor Schiphol scherper worden. Daarbij profiteren alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol van dit plan.

De luchtvaartmaatschappijen hebben hier aan meerdere malen over aan de bel getrokken en wijzen bijvoorbeeld naar voetbalclubs, die geen cent hoeven te betalen voor hun beveiliging. De beveiligingskosten zijn de afgelopen jaren met 51% gestegen. „Dit verzwakt de concurrentiepositie”, zegt De Boer.

De vliegmaatschappijen op Schiphol moeten jaarlijks in totaal €282 mln. betalen voor de beveiliging. Op Frankfurt betaalt de luchtvaart daarvoor €182 mln, in Brussel €180 mln. De opkomende luchthavens in Turkije en het Midden-Oosten betalen respectievelijk €0 en €16 mln, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Seo.

De voorman van VNO-NCW kreeg dinsdag een rondleiding van president-directeur Pieter Elbers van KLM, dat met 159 directe bestemmingen zorgt voor een groot deel van de verbindingen naar andere economische centra in de wereld. De Boer hoopt dat multinationals zich zullen vestigen in Nederland. De verwachting is dat er 7000 grote bedrijven bij zullen komen

„Met Schiphol heeft Nederland goud in handen om te zorgen dat vele van hen voor Nederland kiezen als ze naar Europa komen. De combinatie van de luchthaven en KLM met onder meer onze goede opgeleide bevolking zorgt voor een ijzersterk vestigingsklimaat.”

Staatssecretaris Dijksma van luchtvaart zal de zorg over het netwerk van KLM