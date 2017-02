Die investering meldt Bloomberg woensdagochtend. Voor de investering werken de partijen samen met het investeringsfonds van Singapore. In totaal is $25 miljoen opgehaald voor het bedrijf CXA. Eduardo Saverin, bezit 53 miljoen aandelen in Facebook,

Het bedrijf is een klein succesverhaal. Het is opgericht door Rosaline Koo, de dochter van een illegale migrant, die ooit via Mexico over zee naar San Francisco trok, waar de startup begon. Het is een van de vele bedrijven die in online marktplaatsen voor gezondheidsdiensten stapt. Ook RGAx, een onderdeel van de grote Amerikaanse verzekeraar RGA neemt deel. Het bedrijf van Koo waarin Philips investeert heeft een jaaromzet van $10 miljoen.