De zieke stewardess, die zegt geveld te zijn door gassen in vliegtuigen, mag niet op staande voet worden ontslagen. Je was geraakt: toch verliest zij per 1 april haar baan kwijt.

Dit ’aerotoxic syndrome’ door blootstelling aan verontreinigde lucht is namelijk nog niet officieel als beroepsziekte erkend. Zij beraadt zich op hoger beroep.

Fijnstof nekt

Fijnstof boven je fornuis hield de gemoederen ook flink bezig. Niet autoverkeer maar het braden van vlees en het wokken van groenten blijken de grootste boosdoeners, zo bleek uit onderzoek van meetinstituut TNO.

Zorgen om de Griekse schuldenberg zijn dan echter voor lezers toch nooit ver weg. Wat speelt er? Opnieuw wordt onderhandeld over hervormingen van het populaire vakantieland. Dat gaat sommige landen duidelijk niet ver genoeg, maar het Internationaal Monetair Fonds meldde dat de Grieken het teveel voor de kiezen krijgen. Nederland haakt echter af als het IMF niet aan tafel blijft, stelde Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Ook dit weekend zoekt hij naar een oplosssing.

Schuldgeval geregistreerd

Dat mensen schulden altijd in het BKR-register blijven vond je opmerkelijk. Je zag nieuwe problemen al opdoemen: die maatregel krijgt direct negatieve gevolgen als je weer een lening zou willen aangaan. Maar het BKR noemt het zelfbescherming, vroeg of laat ga je anders teveel schuld aan.

Normaal zijn bankrapporten niet echt de publieksknallers. Maar economen van Rabobank schetsten vier scenario's voor de Europase Unie die je wel heel erg boeiden. Komt er nu toch een einde aan het Europese samenwerkingsverband?

Truckslapers

Nieuwsgierig was je ook naar een klein bericht: hoe truckers het recht krijgen om toch in hun cabine te mogen blijven slapen. Minister Asscher (Sociale Zaken) vindt dat onwenselijk. Ook de rechter oordeelde dat een transportbedrijf zich niet aan regels hield door zijn chauffeurs tijdens de verplichte weekendrust te laten bivakkeren in de vrachtauto.

De truckers duiken echter niet massaal het hotel in: volgens collega-minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) betekent de uitspraak nog niet dat de parkeerplaatsovernachtingen verboden moeten worden.

Zeer tot de verbeelding sprekend was die ene verboden munt, goed voor een kwart miljoen inmiddels. Kijk nog eens in alle laatjes.

Je kunt het nodig hebben: gemeente gaan je via de ozb, parkeergeld en andere lokale heffingen steeds meer uitknijpen.

Zo, hiermee ben je weer helemaal bij. Kijk nu alvast vooruit naar wat er komende week op de agenda staat.