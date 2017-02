De artikelen van het bedrijf van Donald Trump zijn uit de online winkel gehaald, meldt persbureau Reuters. Het gaat om verlichting, meubelen en spiegels die ook in Trumps hotelketen worden gebruikt.

Het besluit van de twee winkelketens volgt op de ingreep door het Amerikaanse Nordstrom om de kleding van de dochter van de Amerikaanse president volledig uit de collectie te halen.

Directe aanval

Daarnaar zou te weinig vraag zijn onder Amerikaanse consumenten. President Trump noemde die stap een 'directe aanval' op zijn beleid en op zijn dochter.

Trump sprak schande van de actie van Nordstrom. Het leek Nordstrom een kopersstaking te kosten. Het retailconcern bleef - anders dan na eerdere aanvallen van Trump op bedrijven zoals Boeing - overeind op de beurs.

Interne boekhouding

De Wall Street Journal meldde zaterdag hoe hard de inkomsten uit de collectie van Ivanka Trump waren gedaald. Uit interne boekhouding van Nordstrom blijkt dat de verkopen van haar merk binnen Nordstrom met een derde waren gedaald.

Vooral in de week voordat Trump werd verkozen tot president liepen Amerikanen aan de artikelen voorbij, zo bleek uit de boekhouding in handen van de Wall Street Journal.

Sears verkeert al enige tijd in problemen. Veel winkels zijn gesloten. Komend voorjaar zullen 42 filialen sluiten in veertig staten. Volgens de winkel hebben sinds 2010 bijna tweeduizend winkels de deuren gesloten in de Verenigde Staten. Daar staat een toename van online verkopen tegenover. Kmart heeft volgens eigen cijfers rond achthonderd winkels.