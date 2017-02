Dat melden beide bedrijven maandagochtend. Roto Group heeft rond 1000 werknemers. De concerns voegen hun activiteiten samen in print en media. De overname is in cash. In 2015 vertrok Roto van de beurs; International Media Solutions nam in juli de aandelen van de beursvennootschap Roto Smeets Group over.

Consolidatieslag

CirclePrinters heeft onderdelen in Oostenrijk, Belgie, Duitsland en Spanje. Roto Smeets Group heeft twee divisies, print (Deventer, Weert, Doetinchem) en in Hongarije, met een marketingtak in Amstelveen.

Beide partijen sorteren voor op een volgende consolidatieslag in de printsector.

Als groep denken de drukkerijen veel meer diensten te kunnen leveren aan klanten. Volgens directeur Joost de Haas van Roto Smeets Group profiteert Roto van het samengaan als sterkere groep binnen de Europese markt. Hij benadrukt dat de bedrijven willen uitbreiden in Europa.

Deze maand kwam het ook tot een herfinanciering door Rabobank en DLL van Roto. De Haas neemt samen met Peter Andreou zitting in het bestuur.