De technologie waar Philips Lighting in doorgaat heet Li-Fi, de afkorting voor light fidelity, waarbij de technologie van ledverlichting wordt gebruikt om draadloos gegevens door te sturen.

In 2015 begonnen supermarkt Carrefour en Philips aan een experimenteel ledsysteem dat klanten - via een app op hun smartphone - naar de juiste schappen in de supermarkten moet leiden. Zij worden bijvoorbeeld gewezen op aanbiedingen of kwalitatief de beste variant in de winkel. Philips ziet veel meer mogelijkheden.

Steeds sneller

De overname is gemeld door Ledsmagazine, en bevestigd door Philips Lighting. Volgens Ledsmagazine gaan acht werknemers naar Philips Lighting, dat daarvoor €10 miljoen zou hebben betaald. Philips onthoudt zich van commentaar over dit bedrag.

Het voordeel van de Li-Fi-technologie is dat er datasnelheden worden gehaald van meer dan 10gbs, dat is zo'n honderd keer sneller dan het gemiddelde van een wifi-netwerk.

Meer communicatie

Volgens Ledsmagazine kan de ledlamp momenteel per kleur 3,5gbps aan data verzenden. Met drie kleuren, rood, groen en blauw, zorgt dat voor een totale bandbreedte van 10gbps. Het systeem draait op 1,4 miljoen basisstations van zogeheten cellulaire radiomasten.

Met nog eens vijf miljard cellulaire mobiele telefoons die elke maand meer dan 600 terabytes aan gegevens uitzenden, wordt het belang van draadloze communicatie steeds groter.