Het neemt bijna tweeduizend werknemers aan. De vraag komt volgens het Russische bedrijf vooral uit het buitenland, maar het concern noemt geen namen van klanten.

In januari meldde het al een stijging van de toename van banen met 1700, dat aantal is in korte tijd alleen maar toegenomen, aldus Kalashnikov.

Per april gaat het bedrijf in drie ploegendiensten werken om aan die vraag te kunnen voldoen. Augustus vorig jaar opende Kalashnikov zijn eerste winkel op de luchthaven van Moskou. De kalashnikov werd in 1947 ontworpen door Mikhail Kalashnikov, die toen in het ziekenhuis herstelde van een oorlogswond.