Dat meldt het OM dinsdagmiddag.

Het OM in Noord-Holland hoorde vorige week personen uit het bestuur van KPMG Meijburg over de mogelijke beïnvloeding van een getuige, meldde De Telegraaf op basis van bronnen binnen het belastingadviesbureau.

In de herfst van 2016 deed ex-partner Ad Aerts van Meijburg aangifte tegen ceo Wilbert Kannekens, omdat die hem zou hebben belemmerd bij het afleggen van een verklaring over een incident met een weggepeste medewerker.

Instructies

De pesterij draait om een intern conflict rond de in 2016 bij Meijburg vertrokken fiscalist Karim Aachboun, nadat een andere bestuurder van Meijburg hem bedreigd zou hebben.

Vervolgens kreeg Aerts instructies over de manier waarop hij bij een eventueel getuigenverhoor moest verklaren over het incident, namelijk ontkennend.

Later beweerde Meijburg dat juist gecommuniceerd is dat Aerts de waarheid moest vertellen bij eventuele getuigenissen. Maar in een later schrijven kreeg Aerts te horen dat hij zich 'in de kwestie Karim' moest 'richten naar instructies van het bestuur'.