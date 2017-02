Vakbond maakt zich zorgen om situatie Bruna

Een en ander is naar voren gekomen uit het recent uitgebrachte jaarverslag over 2015. Bruna kampt al langer met moeilijke omstandigheden op de boekenmarkt. Binnen het bedrijf was recent ook onenigheid over de te voeren strategie. Dit leidde er zelfs toe dat bij Bruna eind vorig jaar de directeur aan de kant is geschoven. Het is nu aan de nieuwe topman om snel met maatregelen te komen.

CNV-bestuurder Martijn den Heijer reageert geschrokken. Hij wil nog niet meteen van het ergste uitgaan, maar zegt komende tijd wel een vinger aan de pols te houden bij Bruna.