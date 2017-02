Dat meldt de raad voor de rechtspraak op basis van eigen cijfers.

Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarige Nederlanders onder een vorm van bewind. En dat aantal neemt jaar op jaar toe. Volgens de raad voor de rechtspraak speelt de vergrijzing daarbij een rol.

Controle

Als iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen: curatele, bewind of mentorschap. De rechter controleert dan jaarlijks of een bewindvoerder, bijvoorbeeld een familielid of professional, zijn werk eerlijk en goed doet.

Omdat het aantal onder bewind geplaatsten toeneemt vreest de raad op termijn mogelijk niet meer de tijd en middelen te hebben om het toezicht op bewindvoerders op niveau te houden.