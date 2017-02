Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Brussel wacht definitief Duits tolplan af

23 min geleden

STRAATSBURG - De voorgenomen Duitse tolheffing is nog geen wet en zal pas dan door de Europese Commissie definitief worden beoordeeld. Dat antwoordde EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg op vragen van EU-parlementariërs uit tien lidstaten die de beoogde tolheffing discriminerend achten voor buitenlandse automobilisten en opheldering vroegen.