De economie is bij gestage groei volgens zijn economen nog wel erg volatiel.

Zeker voor de komende drie maanden zijn Nederlandse ondernemers positief voor hun bedrijf, zo blijkt uit het rapport van ABN Amro-econoom Casper Burgering.

De relatief goedkope euro maakt Nederlandse industrieproducten gewild. Bij veel industriële branches blijft er druk op de omzet vanwege de druk op de afzetprijzen.

De bezettingsgraad van bedrijven is in het eerste kwartaal van 2017 afgezwakt, van 82,2% naar 81,3%. En daarmee 1%-punt onder het langetermijngemiddelde. ,,Dat zal niet direct leiden tot een afname van de productie", aldus Burgering.

Personeel

Die hele industrie produceerde vorig jaar 2,4% meer dan in 2015. Die opgaande trend zet volgens deze studie komende kwartalen door.

Maar de personeelssterkte is nog niet in alle bedrijven op kracht. Bedrijven in de basismetaal, de chemische en in de elektrotechnische industrie zijn volgens de studie van ABN Amro naar Nederlandse ondernemers nog overwegend negatief gestemd. In alle andere branches zijn ondernemers positiever.

In specifiek de verwerkende industrie neemt het vertrouwen nog af, maar dat is volgens ABN Amro marginaal.

Minder vaak bankroet

De vertrouwensindex voor nieuwe orders plaatst Nederlandse bedrijven bovenin in de wereldwijde middenmoot. Faillissementen zijn ook een indicatie: het aantal industriële bedrijven dat bankroet is gegaan over heel 2016 was 365, 7% minder vergeleken op jaarbasis.

Daarbij hebben echter de metaalproducten- en meubelindustrie het grootste aandeel in het aantal faillissementen in de industrie, respectievelijk 20% en 11%.

In december zakten de faillissementen sterker. Over december 2016 was de daling 17%, opnieuw vergeleken op jaarbasis. Voor heel 2017 gaat ABN Amro uit van een afname van bankroet-gevallen met maximaal 10%.