Tot die conclusie komt Pieter Gautier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. "Daaruit kun je concluderen dat de markt eeuwigdurende erfpacht waardeert op hoogstens 10 procent van de totale waarde", zegt hij.

Samen met Aico van Vuuren onderzocht hij of er prijsverschil is tussen verkochte woningen op eigen grond en verkochte woningen op erfpachtgrond. Vorige maand ronden ze hun onderzoek 'The effect of land lease on house prices in Amsterdam' af.

Toen Gautier aan zijn onderzoek begon, had hij het idee dat kopers nauwelijks keken naar de erfpacht. Er blijkt echter wel degelijk een klein verschil te bestaan.

Woongenot veel waard

Gautier en Van Vuuren vergeleken, verspreid over vier jaar, in totaal 53.4000 verkochte woningen in Amsterdam, verspreid over 28 buurten. "We kozen daarbij alleen buurten met een mix van woningen die zowel op eigen grond als op gemeentegrond werden aangeboden."

Ze constateerden dat huizenkopers veel waarde hechten aan directe consumptie. "Op toekomstige woonkosten worden weinig gelet. Bovendien; als je erfpacht niet afkoopt, dan heb je meer geld over voor een groter huis. Aan dat woongenot wordt relatief veel gewicht toegekend."

Te weinig informatie

In de erfpachtplannen van het huidige stadsbestuur rekent de gemeente zich een groter deel dan 10 procent toe. De hoogleraar realiseert zich dat met de constatering dat woningen op eigen grond gemiddeld 10 procent duurder zijn, niet gezegd is dat de grond 10 procent van de totale waarde uitmaakt.

"De enige manier om de werkelijke grondwaarde te achterhalen is door in elke buurt onbebouwde grond te veilen. Dat zou een transparante grondprijs geven. Helaas is die informatie niet beschikbaar."

De gemeente Amsterdam moet volgens Gautier vooral eerlijk communiceren. Erfpacht afkopen noemt de hoogleraar 'riskant'. "Ze doen nu alsof afkopen van erfpacht een goede deal is. Maar als je je huis verkoopt, is het nog maar de vraag of je die investering terugkrijgt. Als ze écht willen dat mensen hun erfpacht gaan afkopen, moet de gemeente de kosten daarvoor verlagen. Hun inschatting is dat de grond veel meer waard wordt, maar voor huizenbezitters is de marktwaardering relevant."