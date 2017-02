De koper van het belang in een van de weinige privéhavens in Frankrijk is Port Adhoc, de belangrijkste particuliere exploitant van zulke jachthavens in Frankrijk, stelt het fonds.

Het meldt geen bedrag.

Het Zeeuwse investeringsbedrijf was in 1995 medeoprichter van deze particuliere Franse jachthaven in het Rhône-gebied. De haven telt 250 waterplaatsen, 1000 plaatsen op het droge met een van de grootste permanente botenshows.

Summa had in 2015 een balanstotaal van €336 miljoen met een nettowinst van €16,3 miljoen.