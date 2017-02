Bestuurders moeten, volgens hem, de tijd krijgen om uit te leggen dat ze op de goede weg zitten met hun langetermijnstrategie.

Beschermingsconstructies passen daarbij om kortetermijnbelangen buiten de deur te houden, vindt Wijers. „Niet om falende bestuurders te beschermen, zoals in de jaren 60 en 70, toen bedrijven achter een beschermingswal lekker doortukten.”

Legitiem belang

Wijers is op zich geen voorstander van ingrijpen van de overheid, behalve als er een legitiem belang is, zoals de bescherming van kennis of van een belangrijke infrastructuur. Dat geldt volgens hem niet voor Unilever. „Natuurlijk is de voedingsmiddelensector belangrijk voor Nederland en ik meen te weten dat Unilever in Wageningen een belangrijke speler is. Maar rechtvaardigt dat rechtstreekse ingrijpen door de politiek bij een overname? Ik betwijfel dat.”

Het valt de oud-topman op dat belangrijke investeerders als pensioenfondsen nauwelijks te vinden zijn in de AEX-fondsen.

Nuttig

„Een paar grootaandeelhouders waar je een goede verstandhouding mee hebt, zijn een goede bescherming”, weet Wijers. „Veel institutionele beleggers komen en gaan en hebben niet altijd oog voor het langetermijnbelang van bedrijven, omdat ze zelf worden afgerekend op korte termijn rendementen.”

Beschermingsstichtingen en inmenging van de politiek kan nuttig zijn, zegt Wijers, „mits het niet doorschiet. De beste verdediging tegen overnames is een heldere en goed gecommuniceerde strategie met resultaten die daar uit voortvloeien”.

