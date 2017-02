Beleggers blijven ook enthousiast over de technologiesector. En binnen die sector is het Nederlandse paradepaardje ASML een van de favorieten.

De BeleggersBarometer die op basis van de peiling tot stand komt, heeft afgelopen maand een lichte daling laten zien. Van 148 in januari naar 141 in deze maand.

Deze daling van de barometer is geen reden voor hele grote zorgen, vindt Henry van Heijster, investment manager bij ING. Hij wijst erop dat de barometer, in feite een vertrouwensindicator van beleggers, ruim boven het neutrale niveau van 100 blijft. Van Heijster begrijpt dat wel: „Het economisch nieuws wordt steeds een beetje beter. Nog maar kort geleden spraken we over wereldwijde risico’s als China, maar dat risico lijkt geweken.”

En dan is er de rente die laag is en laag lijkt te blijven. „Het niveau van de rente blijft natuurlijk heel belangrijk voor het vertrouwen in beleggen in aandelen”, zegt Van Heijster.

Dat de beurskoersen, zeker in de VS, al op records zitten, is volgens Van Heijster geen reden om nu uit aandelen te stappen. „De winstvoorspellingen zijn positief, dus daar kunnen beleggers optimisme uit putten.”

De belangstelling van beleggers voor aandelen in de technologie, is voor Van Heijster geen verrassing.

„In de informatietechnologie zit toch de groei en er is volop ruimte voor verdere groei. De it-sector is ook bij ING een favoriete sector om in de beleggen.”

Voor particuliere beleggers die in de snelgroeiende informatietechnologie willen, is de keuze beperkt als je dicht bij huis wilt beleggen. Er zijn maar een paar grote Europese bedrijven in de informatietechnologie, zoals ASML en SAP. Van Heijster: „Deze sector wordt nu eenmaal voor meer dan 80% gedomineerd door Amerikaanse bedrijven. Als je in deze sector wilt beleggen, ontkom je niet aan beleggen in Amerika.”