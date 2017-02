Dat meldt NH Nieuws. Eerder deze maand ontdekte medewerker Mohamed het schilderij tussen de ingeleverde spullen en meteen dacht hij een schat gevonden te hebben.

Mohamed is zo blij met het uiteindelijke bedrag dat hij er stil van is. De kringloopwinkel kan het geld goed gebruiken, onder meer om mensen aan werk te helpen.

Maar het is nog steeds onduidelijk of het schilderij echt is. Zekerheid daarover krijgen kan jaren duren. De bieders, die anoniem willen blijven, hebben dus of een koopje of een kringloopschilderijtje van 8000 euro.