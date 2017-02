Dat blijkt uit dataonderzoek van broker BinckBank.

Binck deed het onderzoek naar aanleiding van de beursgang op 2 maart aan de beurs New York van Snap, het moederbedrijf van foto- en videoapp Snapchat.

Facebook keerpunt

Facebook zorgde voor een omslag met zijn beursgang in mei 2012. Die trok een flinke groep jongeren.

Meerdere tech-aandelen die voor en na Facebook hun notering kregen, zijn oververtegenwoordigd bij jonge beleggers, zo blijkt uit deze analyse onder eigen Binck-beleggers.

Foto: BINCKBANK

,,Hoewel hippe aandelen en trackers bij jongeren populair zijn, is ook sprake van overeenkomsten met de oudere groep", aldus BinckBank.

Ook blijven jonge beleggers vaak dicht bij huis. AEX-fonds Shell is bij beide leeftijdsgroepen met afstand het meest gekozen aandeel.

Uit dit ondezoek blijkt ook dat de Nederlandse particuliere belegger gemiddeld ruim 54 jaar oud is. En uit data van het CBS blijkt dat 4,5% van de jongeren onder 25 jaar in effecten belegt. Voor de groep tussen 45 en 65 jaar is dat 21%.

Wel valt op dat de groep jongeren die wel belegt een relatief groot deel van hun vermogen – bijna 6% - in effecten stopt en gemiddeld 30.000 euro in portefeuille heeft. Tegen gemiddeld ruim 22.000 tussen 25 en 35 jaar.

Meeste beleggingen onder 30 jaar

Shell ING Unilever ArcelorMittal Ahold Delhaize

Meeste beleggingen boven 50 jaar