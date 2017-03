Amsterdam vreest minder dividend van havenbedrijf

Door veranderde boekhoudregels moet het havenbedrijf vennootschapsbelasting gaan betalen. Daardoor gaat een deel van de winst niet meer naar de gemeente als aandeelhouder, maar naar het Rijk. Bekeken is hoe er ’op papier’ minder winst kan worden gemaakt, zodat er voor de gemeente meer geld overblijft.

Haven goed voor 50 miljoen per jaar

De afgelopen jaren vloeide een groot deel van de haveninkomsten naar de gemeentekas. De stad kon jaarlijks rekenen op een uitkering van circa 95 procent van het resultaat van het Havenbedrijf. Dat kwam in de laatste drie jaren neer op een bedrag van een stabiele 50 miljoen euro. Ook voor de komende jaren werd er tot nu toe uitgegaan van een uitkering van op 50 miljoen euro. Maar volgens de huidige inzichten zal door de nu ontstane belastingdruk het financiële resultaat van de haven zodanig dalen dat de gemeente niet meer op een dividenduitkering van 50 miljoen euro kan rekenen.

Als er niets gebeurt, verliest de gemeente jaarlijks zo’n 10 miljoen aan inkomsten. Een zegsman van de gemeente zegt het vooral oneerlijk te vinden dat havens in de rest van Europa geen of veel minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Dat tast de concurrentiepositie van de haven aan. „Wij willen in Europa een gelijk speelveld”. Onderzocht is daarom welke kunstgrepen uitgevoerd kunnen worden.

Inkomsten aanmerken als dividend

Zo is onder andere getoetst of er een zogeheten commanditaire vennootschap (cv) tussen het havenbedrijf en de gemeente geplaatst kan worden. Inkomsten uit het Havenbedrijf kunnen dan als dividend in plaats van als winst worden aangemerkt. Op die manier blijft het in de gemeentekas terechtkomen. Deze onderzochte variant zou door de fiscus echter als regelrechte belastingontwijking worden gezien.

Het inzetten van een commanditaire vennootschap wordt dan ook niet overwogen. In een stad waar het tot gemeentelijk beleid is verheven om belastingontwijking uit de stad te bannen, is het oprichten van deze constructie geen optie. „Vanuit de publieke opinie wordt deze constructie gezien als belastingontwijking”, zo valt op te maken uit de documenten.

Ook is onderzocht of de grond in de haven, die volledig eigendom is van de gemeente, in de vorm van afgekocht 50 jarig erfpachtcontract toch nog met een extra jaarlijkse canon kan worden opgezadeld. Dat voorstel gaat echter regelrecht tegen de afspraken met de fiscus in en kan er voor zorgen dat er alsnog aan de fiscus enorme bedragen betaald moeten gaan worden aan overdrachtsbelasting.

Rotterdamse haven wil cv-constructie

In Rotterdam, waar de haven ook verzelfstandigd is, wordt dezelfde discussie gevoerd en zijn dezelfde mogelijkheden onderzocht. Daar wordt door het havenbedrijf een voorkeur gegeven aan de cv-variant. Zij wil die echter alleen uitvoeren als de minister van Financiën die structuur ondersteunt. Ingeschat wordt dat de minister die opzet niet zal willen verdedigen in de Tweede Kamer.

De vennootschapsbelasting dreigt voor de gemeente Amsterdam een zwaar dossier te worden, want ook de winsten op de erfpacht dreigen onder deze belasting te vallen. Dat risico zou de gemeente het liefst niet lopen.