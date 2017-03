Dat concludeert ABN Amro in een sectorrapport. De dollarrally ligt achter ons, concludeert valutaexpert Georgette Boele. Dat is standaard gunstig voor de goudprijs, gisteren $1240 per troy ounce (31,3 gram).

Eerder was ABN Amro terughoudend over goud, dat doorgaans als vluchtheuvel wordt gezien door beleggers omdat het geen rente of dividend oplevert.

Dit jaar zal goud $1300 aantikken, aldus de bank. De dollar verzwakt volgens ABN Amro hoewel het economisch beleid van president Trump, waaronder de belastingverlaging, nog tot uitvoering moet komen.