Boeren en vervoerders willen softe brexit

Die oproep doen branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en land- en tuinbouwvereniging LTO Nederland naar aanleiding van nieuwe CBS-cijfers over de Nederlandse handel met Groot-Brittannië. Gemeten naar toegevoegde waarde is het Verenigd Koninkrijk onze tweede handelspartner – na Duitsland, maar vóór de Belgen.

„In Brussel is de verleiding groot om de Britten te straffen voor hun beslissing om uit de Europese Unie te stappen”, weet een woordvoerder van TLN. „Ons kabinet moet de onderhandelingen zo beïnvloeden dat er aan die verleiding niet wordt toegegeven, en dat er geen harde brexit komt.”

Van een scenario waarin het vrije verkeer van personen en goederen op de helling gaat, heeft de Nederlandse export alleen maar last, aldus de zegsman. „Elke vrachtwagen die een uur moet wachten aan de grens, bijvoorbeeld voor papiercontrole, kost onze economie €70”, rekent hij voor.

In 2015 vertrokken meer dan 162.000 vrachtwagens vol goederen vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Al vijftien jaar is Groot-Brittannië de vierde bestemming voor Nederlandse trucks. Zouden die allemaal blijven rijden, en aan de grens een uur moeten wachten, dan wacht de transporteurs een miljoenenstrop. Die valt alleen maar groter uit als door de brexit en het lage pond de vrachtwagens helemaal niet meer zouden rijden.

Ook de landbouwsector, die 10% van de export en 6,2% van zijn totale omzet aan de Britten te danken heeft, zit niet te wachten op een toekomst waarin Europa alle banden met het Verenigd Koninkrijk verbreekt.

„Het nieuwe kabinet moet zich sterk maken voor Nederlandse ondernemers”, stelt de Brusselse lobbyist Koert Verkerk van LTO Nederland. „Dat wordt niet gemakkelijk, maar de Britten straffen voor hun exit is zeer onverstandig. Nederland moet inzetten op een heel goed, en heel stevig handelsakkoord. Zonder extra hygiënemaatregelen, en met een minimum aan wederzijdse controles.”

Over de hele linie hebben Nederlandse bedrijven nog geen last van de brexit – in de tweede helft van afgelopen jaar groeide de export zelfs versneld, blijkt uit de cijfers die het CBS gisteren publiceerde. De groei is opvallend, want na juni werd het Britse pond zwakker en waren de Britten op het Europese vasteland dus duurder uit. „We profiteren van de wereldwijde economische groei”, schat Verkerk in. „Maar het had allemaal veel harder kunnen gaan.”

De oproep van de transportsector en de landbouw over de brexit is de tweede in korte tijd aan politiek Den Haag. Vorige week liet exportvereniging evofenedex weten dat bijna driekwart van haar leden enige vorm van hinder verwacht na de brexit. De brancheclub pleit voor „vrije markttoegang en eenvoudige douaneformaliteiten, zonder vertraging aan de grens”.

De komende maanden worden cruciaal voor de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen vanwege de aanstaande verkiezingen in ons land, maar ook omdat premier May van Groot-Brittannië beloofd heeft om voor het eind van deze maand de Britse opzegging officieel te maken. De uittredingsonderhandelingen die daarna volgen, mogen maximaal twee jaar duren.