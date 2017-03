Ex-partner Meijburg eist heropening onderzoek justitie

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.

Met een artikel-12 procedure hoopt de ex-partner Ad Aerts dat het gerechtshof het OM opdraagt alsnog vervolging in te stellen. De officier van justitie besloot onlangs van vervolging af te zien omdat er volgens hem niks van een strafbaar feit is gebleken.

In de herfst van 2016 deed Aerts aangifte tegen Meijburg-bestuursvoorzitter Wilbert Kannekens, omdat die hem zou hebben belemmerd bij het afleggen van een verklaring over een incident met een weggepeste medewerker. Dat is een strafbaar feit.

Alles draait om een intern conflict rond de vorig jaar bij Meijburg vertrokken fiscalist Karim Aachboun, nadat een andere bestuurder van Meijburg hem bedreigd zou hebben.

Vervolgens kreeg Aerts instructies over de manier waarop hij bij een eventueel getuigenverhoor moest verklaren over het incident, namelijk ontkennend. Meijburg beweert dat juist aan Aerts gecommuniceerd is dat hij de waarheid moest vertellen bij eventuele getuigenissen. Maar in een later schrijven kreeg Aerts te horen dat hij zich 'in de kwestie Karim' moest 'richten naar instructies van het bestuur'.

Aerts wilde niet reageren. Meijburg stelt: "Een artikel 12 procedure is een aangelegenheid die het OM aangaat. Wij zijn hiervan niet op de hoogte. Het persstatement van het OM was klip en klaar.