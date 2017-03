11% meent dat de economie dit huidige hoge beursniveau niet rechtvaardigt.

Optimisten zijn echter licht in de meerderheid. 26% meent dat de huidige stand van de AEX-index gerechtvaardigd is omdat de crisis voorbij is. Eenzelfde percentage vindt de huidige koersniveau's ook gerechtvaardigd, maar verwacht wel dat de beurs voorlopig pas op de plaats maakt.