premium

Brussel tevreden met maatregelen Gazprom

54 min geleden

BRUSSEL - De Europese Commissie is tevreden over de maatregelen die Gazprom treft om de vrije doorstroom en doorverkoop van gas in Centraal- en Oost-Europa tegen concurrerende prijzen te garanderen. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) wil nu van consumenten en andere belanghebbenden in Midden- en Oost-Europa horen of er nog klachten zijn voor ze een definitieve beslissing neemt over Gazprom.