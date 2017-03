Met zo’n alternatief worden beleggers wakker. Terwijl de rest van de wereld bezorgd naar het Witte Huis, Kremlin en de Londense City kijkt, troefde India de groeiverwachting van het IMF voor het land met 1,3 miljard mensen af.

Vermogensbeheerder Standard Life Investments uit Edinburgh zit sinds 2007 belegd in wat het IMF de sterkste groeier onder grote landen noemt. Kredietbeoordelaar Fitch becijfert voor India dit jaar 7,1% bbp-groei. Komende twee jaar zou dat 7,7% worden.

Onaangedaan

Opmerkelijk is dat het land volgens Fitch „nauwelijks geraakt” is onder de onverwachte inname van 86% van alle cash in een poging om de massale vervalsingen tegen te gaan.

Fitch, het IMF en de Oeso stellen het effect van India’s grote ‘zwarte’ economie steeds nauwkeuriger als jaarlijks voorbehoud te kunnen berekenen. Traditioneel een onzekere factor voor beleggers.

Een nieuwe sterke impuls vormt recent de 24% loonstijging voor ambtenaren in India, een nieuwe economische impuls van premier Modi. Problematisch daarentegen blijft de afname van het krediet van banken aan bedrijven, voor het eerst in decennia. Bovendien wordt volgens Yes Bank 17% van de $191 miljard aan uitstaande leningen niet afgelost.

Grootste groeier

Standard Life Investments ziet desondanks kansen. Sinds 2015 brengen zijn via de joint venture met HDFC Asset Management uit India de middelgrote fondsen naar de Europese belegger. Die waren tot dan toe alleen voor lokale fondsen beschikbaar. Dit fonds is eveneens typerend voor de groei: het begon in 2002 en is nu de grootste vermogensbeheerder in aandelen in India.

„Er is zoveel aanbod aan groeiende genoteerde bedrijven in India, in de midkap zit de meeste variatie aan bedrijven en we hebben er veel meer onderwaardering aangetroffen”, zegt McSkimming, beleggingsdirecteur wereldwijde aandelen. „Je belegt hiermee ook meer in echt Indiase, binnenlandse ondernemingen.”

Flink bereik

Die beleggingsmarkt zit scheef in elkaar. Er zijn ruim drieduizend aandelen genoteerd. Standard Life heeft met zestien portefeuilles en 370 bedrijven desondanks zo’n 90% van de hele Indiase marktkapitalisatie binnen bereik.

Indiase bedrijven zijn volgens McSkimming interessanter geworden omdat ze in hoog tempo nieuwe technologie bijvoorbeeld in energiebesparing ontwikkelen.

Al zitten beleggers voor rendement ook in de grote ondernemingen aan de ‘Golden Quadrilateral’, de overbevolkte wegenring door het land die de grote industriële en agrarische centra met elkaar verbinden. Die verbinding maakt dat producten snel naar de markten komen.

,,Natuurlijk zien alle beleggers India wel als interessant, maar vooral bedrijven die tot nu toe onder de radar bleven hebben bewezen het extra rendement te maken.”