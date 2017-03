De hevigste orkaan in Madagascar in dertien jaar tijd, die geschat 78 mensen het leven kostte in de Indische Oceaan, heeft ook huisgehouden onder de schaarsere oogsten met vanillebonen.

Zeker 30% van de complete oogst in Madagascar is daarmee onbruikbaar geworden, stelt Aust & Hachmann, voor zover bekend het oudste bedrijf in vanilleplantages.

Prijsverdubbeling

Vanille wordt veelvuldig in ijs en yoghurt gebruikt, en verdubbelde in een jaar tijd tot meer dan $500 per kilo.

Foto: REUTERS

Leverancier Waukegan stelt tegenover persbureau Bloomberg dat een prijsverhoging waarschijnlijk is, maar kon geen inschatting maken van de omvang.

De oogst bij grootleverancier Madagascar is relevant, omdat makers van voeding met pure vanille zoals Nestle en Hershey al enige tijd minder kunstmatige vanille vermengen. Consumenten hebben een voorkeur voor de stof uit plantjes.

Boeren hebben nog niet voldoende gereageerd met nieuwe aanplant op meer vraag naar vanille.

De prijs van rond $500 per kilo kan niet lang opgerekt worden. Toen bedrijven en consumenten eerder fors meer moesten afrekenen, gingen velen over op alternatieven, veelal kunstmatige stoffen.

Daarop zakte de vraag naar natuurlijke vanille met 40% op jaarbasis terug.