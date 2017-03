Vrijhandel en klimaat pijnpunten G20-overleg

Dit weekend komen de ministers van Financiën en centralebankiers uit de G20 in het Duitse Baden-Baden bijeen. In de gebruikelijke slotverklaring van het topoverleg worden waarschijnlijk een aantal belangrijke thema's weggelaten, omdat daarover geen overeenstemming meer bestaat.

Bij de vorige bijeenkomst, in China vorig jaar, was er nog een zinnetje over vrijhandel opgenomen: "Wij zullen ons verzetten tegen alle vormen van protectionisme". Maar in de kladversie van de verklaring voor de huidige top wordt daarover met geen woord meer gerept. De regering van Trump is juist heel erg protectionistisch bezig en wil de belasting op importen in de VS flink verhogen om de eigen economie te beschermen.

Ook de paragraaf over klimaatverandering is niet meer terug te vinden. De vorige keer stond daarin nog een oproep aan landen om zich aan het klimaatkoord van Parijs te houden.

De kladversie van de slotverklaring is vooraf opgesteld door diplomaten en ambtenaren. Het kan zijn dat de tekst van het uiteindelijke statement tijdens het overleg zelf nog wordt gewijzigd.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft voorafgaand aan de top in het Duitse kuuroord alvast laten weten dat de VS niet van zin zijn om handelsoorlogen te beginnen. Maar de regering van Trump vindt wel dat bepaalde handelsrelaties en afspraken opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, aldus Mnuchin.

De G20 werd opgericht tijdens de Azië-crisis in 1999, met als doel de belangrijkste industriële en opkomende landen samen om de tafel te krijgen. Pas sinds de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende wereldwijde recessie nam zijn belang toe. Het is sindsdien het belangrijkste overlegorgaan voor de internationale economie.