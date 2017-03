Die aankondiging in een onderzoeksstuk gaat in tegen plannen van oliekartel OPEC en elf niet-OPEC-landen zoals Rusland om de prijs door productiebeperking juist te laten stijgen.

Dit jaar is een recordvraag nodig om te voorkomen de prijs nog eens 'substantieel' gaat dalen, schrijft hij in zijn rapport.

Gezaghebbend

Maugeri is het voormalig hoofd strategie van de Italiaanse energiegroep ENI, hij werkte er vanaf 1994 tot 2011. Hij werkte vroeg aan onderzoekscentra voor de overgang van ruwe olie naar duurzamere energievormen.

Foto: REUTERS

De huidige directeur van Romulus Asset Management baseert zijn voorspellingen op een database met tellingen van productie in 1200 olievelden wereldwijd.

Die database toonde eerder een sterke toename van de meest verhandelde grondstof ter wereld, waarop hij in 2008 een daling voorspelde.

De correcte voorspelling van de waarde van de opkomst van schaliebrandstoffen in de Verenigde Staten gaf hem eveneens krediet als marktvorser.

Record

Inderdaad is de productie momenteel in de VS dankzij een olieprijs van rond $50 weer gestegen. Vorige week werd bekend dat de olievoorraden in de Verenigde Staten in januari naar een recordniveau zijn gegaan. En de Saoedi-Arabische marktleider blijkt in februari meer te hebben opgepompt dan was afgesproken.

Volgens Maugeri profiteren vooral Amerikaanse schaliebedrijven van de productiestop die OPEC november vorig jaar heeft afgekondigd.

Afgelopen weken waarschuwden zakenbanken Goldman Sachs en Citigroup voor een tekort op termijn.

Kanteling

Energieagentschap IEA erkent de overschotten, die ver boven de vraag van het huidige kwartaal ligt, en meldde deze week dat de markt eerst nog grote voorraden olie moet wegwerken. Bovendien is er productie op basis van eerdere gesloten contracten te verwachten.

Pas daarna komt er evenwicht in vraag en aanbod, en daarmee in de prijs, in zicht. Maugeri voorspelt rond 2020 een spurt in technologie van duurzame energie. Die zal de prijs van olie verder laten zakken.