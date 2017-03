De bank opereert voorlopig vanuit Londen met een analistenteam voor de Benelux, geleid door Anna Patrice, aldus Miel Bakker, hoofd verkoop bij Berenberg Bank in Frankrijk en de Benelux.

Daarmee krijgt het concern weer iets meer Nederlands accent; de Nederlanders Hans en Paul Berenberg begonnen de bank in 1590 in Hamburg. Analisten gaan onderzoeken naar Nederlandse mid- en smallcapfondsen aanbieden.

Analisten geschrapt

De stap van Berenberg, met ruim €40 miljard onder beheer en 104 analisten in dienst, is opmerkelijk omdat talloze partijen hun aandelenonderzoek opdoeken.

Nieuwe regels verplichten Europese partijen binnenkort te tonen wat hun kosten zijn voor research. In het verleden werd die ’gratis’ verstrekt aan grote klanten. Dat is verleden tijd.

Berenberg verwacht dat beleggers specifiek interesse kunnen hebben in zijn rapporten over de ruim dertig mid- en smalcap-aandelen in de Benelux.

Te duur

De bank maakt er al langer geen geheim van dat de grootste zakenbanken in Europa eenvoudigweg te duur zijn. Onder andere Nomura doekte de analyses op, ING snijdt in de analistenkosten, zoals de Britse partijen al deden, en Degroof en Petercam fuseerden.

De kleinere partijen op de Zuidas en Amsterdamse grachten kunnen het al niet meer bolwerken en haakten af. Dat voedt de vrees dat beleggers op steeds minder onderzoek naar analisten zullen zijn aangewezen.

,,Er is een gat gevallen dat investment banking heeft achtergelaten. In Nederland zetten ING en ABN Amro toch met Kempen de toon. In corporate finance is voor ons veel terrein te winnen”, zegt Miel Bakker. ,,Small- en midcapfondsen zijn substantieel aantrekkelijker in rendement.”

Duitsers in Londen

De sterke pensioenmarkt met zijn beleggingen zal waarschijnlijk vaker gaan aankloppen, stelt Bakker. Hij vliegt voorlopig op en neer tussen Londen, Amsterdam en Brussel. Londen blijft hoe dan ook bij een Brexit de basis voor het Duitse Berenberg, omdat daar de grote partijen zitten en het onderling contact nodig is.