Een lading chocoladerepen, gratis treinkaarten of entreekaarten voor de Efteling: voortdurend ontvangen mensen e-mails met daarin de boodschap dat ze iets leuks hebben gewonnen.

De e-mails worden verstuurd door bedrijven die uit zijn op persoonsgegevens, stelt stichting Fraudehelpdesk. Ze verzamelen de gegevens om ze te verhandelen of zelf te gebruiken om reclame te kunnen sturen. Van een echte prijsvraag is vaak geen sprake.

Het zogenaamde winnen is slechts bedoeld om mensen naar de site van de dubieuze bedrijfjes te lokken. Daar blijkt dat je slechts kans maakt op een prijs, maar dan moet je wel even je persoonsgegevens invullen en de algemene voorwaarden accepteren.

De Stichting Fraudehelpdesk analyseerde die voorwaarden. Daaruit blijkt dat in veel gevallen de kans op een prijs miniem is maar vrijwel zeker is dat persoonsgegevens aan derden worden verstrekt met een commercieel doel.