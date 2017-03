CPB: groei zet door, overschot stijgt verder

Het CPB gaat voor 2017 uit van een economische groei van 2,1 procent. Dat is wat minder sterk dan de groei van 2,2 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag rapporteerde over 2016. Volgend jaar vlakt de groei nog wat verder af naar 1,8 procent.

Het begrotingsoverschot komt dit jaar volgens de ramingen van het CPB op 0,5 procent. Dat is iets groter dan vorig jaar. Voor 2018 wordt een overschot voorzien van 0,8 procent, gevolgd door een stijging tot 1,3 procent in 2021. De stijging is vooral te danken aan stijgende belastinginkomsten en sterk dalende uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. De werkloosheid neemt dit jaar namelijk verder af tot 4,9 procent, gevolgd door een verdere daling naar 4,7 procent in 2018.

Toch blijft de stijging van de koopkracht beperkt. Dat komt doordat stijgende energieprijzen de inflatie opdrijven. Bovendien valt het positieve effect van vorig jaar doorgevoerde lastenverlichtingen weg. Ook in de jaren tot en met 2021 neemt de koopkracht volgens de CPB-ramingen nauwelijks toe.

Hoewel het CPB volgens directeur Laura van Geest in de kabinetsformatie slechts een "dienende houding" inneemt, heeft zij als econoom wel een aantal adviezen voor het volgende kabinet. "Nederlanders zijn er erg goed in om in goede tijden te veel uit te geven", zei zij. "Het zou leuk zijn om eens niet in die val te trappen."

Beter zou het zijn de verwachte overschotten in te zetten als "smeermiddel" om hervormingen door te voeren die de economie op de lange termijn sterker maken. Van Geest noemde de arbeidsmarkt, het belastingstelsel, de woningmarkt en de pensioenen als voorbeelden.

Nederland moet zich volgens het CPB namelijk opmaken voor een periode van structureel lagere economische groei. In de jaren 2018 tot en met 2021 komt die gemiddeld uit op 1,7 procent per jaar. De tijden van 3 of 4 procent jaarlijkse groei ziet het planbureau ook op de nog langere termijn niet terugkeren.