'Bol.com pakt verkoop namaak aan'

Dat schrijft het AD maandag. Na eerdere berichten in het dagblad over verkopers van nepartikelen zijn tweehonderd van de 16.000 bedrijven die via bol.com hun waar aan de man brengen, nader onderzocht.

,,Van die tweehonderd bedrijven hebben er twintig een officiële waarschuwing gekregen. Drie bedrijven die geen gehoor gaven aan onze oproepen zijn van ons platform verwijderd", zegt de algemeen directeur van bol.com in een reactie.

Het AD ontving naar eigen zeggen tientallen klachten van mensen over hun gekochte producten via bol.com. Zij kochten spullen via externe verkopers waarvoor bol.com sinds 2011 het verkoopplatform heeft opengesteld.

Bol.com zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat nepproducten via het platform worden aangeboden.