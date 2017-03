China Southern praat met American Airlines

Vorige week werd door Chinese zakenmedia al gemeld dat de partijen in gesprek zijn. American Airlines zou een belang willen nemen ter waarde van 200 miljoen dollar in zijn Chinese branchegenoot. In een verklaring bij de beurs in Hongkong liet China Southern weten in onderhandeling te zijn met de Amerikanen over een mogelijke strategische samenwerking.

Het aandeel China Southern ging maandag omhoog in Hongkong. Vorige week woensdag werd de handel stilgelegd. Het in Guangzhou gevestigde China Southern is de grootste luchtvaartmaatschappij van de Volksrepubliek China. Twee derde van de aandelen is in handen van de Chinese overheid, de rest is verhandelbaar op de beurzen in Hongkong en Shanghai.

Volgens China Southern is er nog geen definitieve overeenkomst bereikt en is het niet zeker dat een deal gesloten zal worden. Door een eventuele samenwerking kan American Airlines onder meer zijn positie in China versterken, terwijl China Southern zijn zichtbaarheid op de Amerikaanse markt kan vergroten.

China Southern is samen met Air France-KLM lid van de luchtvaartalliantie SkyTeam. Daartoe behoort ook het Amerikaanse Delta Air Lines, wat weer een concurrent is van American Airlines.