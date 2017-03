Dat propageert een in 2011 door ingenieurs, hoogleraren en ondernemers opgericht bedrijf, Degree-n. Het denkt met de technologie een aanzienlijk duurzamere energiebron te hebben gevonden dan de tradtitionele stook.

De techniek is de gepatenteerde Nano Infrarood, verwerkt in warmtepanelen.

'Gas verleden tijd'

Het in Hilversum gevestigde bedrijf heeft zelf het patent op de productie en regelt de distributie wereldwijd met een fabriek in Almere en een productie van tot vijfduizend panelen per dag, in omvang variërend van 40 tot 1500 watt.

,,Verwarming met gas is verleden tijd", claimt het bedrijf in een overzicht, verwijzend naar de veel breder ingevoerde gasverwarming die wel stukken duurder uitpakt.

Niet lucht maar panelen

De infraroodstraling verwarmt geen lucht, maar datgeen dat massa heeft zoals muren en stoelen maar ook mensen zelf. Het is daarom goed voor de behandeling van reuma, aldus het bedrijf.

Prijzen van de panelen lopen uiteen van €309 tot €945 per stuk, stelt het bedrijf.