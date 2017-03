H&M komt met nieuwe winkelformule Arket

De eerste Arket, die ook merken van buiten het Zweedse concern zal verkopen, opent in het najaar zijn deuren in Londen. De artikelen van de winkel zijn dan ook in achttien Europese landen online te bestellen. Na die in Londen volgen openingen in Brussel, Kopenhagen en München, aldus H&M donderdag.

Arket wordt het achtste merk van het concern, na onder meer H&M, COS, & Other Stories en H&M Home. Het concern zag zijn nettowinst in het eind februari afgesloten eerste kwartaal stabiliseren op 2,5 miljard Zweedse kroon (257 miljoen euro). De omzet steeg met 7 procent naar 47 miljard kroon.

Met zijn H&M-winkels is het concern inmiddels in 65 landen actief. Daar komen dit jaar Kazachstan, Colombia, IJsland, Vietnam en Georgië bij. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuwe uitstraling van de winkels en wordt scherp gekeken welke filialen niet goed draaien, zodat die kunnen worden gesloten. Die ingrepen zullen de resultaten in de loop van dit jaar geleidelijk gaan ondersteunen, stelde het bedrijf.