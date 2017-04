Schiphol verwacht groen licht voor verdere groei

Dat zegt topman Jos Nijhuis bij de opening van de tijdelijke terminal op de luchthaven. Schiphol zit dit jaar aan het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000.

"De signalen die wij krijgen is dat het kabinet ook inzet op de werkgelegenheid en onze economische belangen", zegt Nijhuis. Demissionair staatssecretaris Dijksma van Luchtvaart verwacht ook dat het kabinet inzet op groei van de luchtvaartsector in Nederland, die vervuilend is. Zij acht dat haalbaar, ondanks weerstand van omwonenden.

"Ik ben een 'bread-and butter'-socialist. Ook de omwonenden erkennen het belang van werkgelegenheid en groei van Schiphol", zei de PvdA-politica maandagavond tegen De Telegraaf.

Too little too late

De tijdelijke terminal moet gebouwd worden omdat Schiphol niet tijdig gereageerd heeft op een veranderde marktvraag. Het aantal passagiers van Schiphol groeide de afgelopen jaren als kool als gevolg van lage haventarieven, economische groei en het ontduiken van het selectiviteitsbeleid op de nationale luchthaven. Tegelijkertijd werden nieuwbouwplannen op de lange baan gezet.

Onhoudbaar

Omdat de situatie onhoudbaar werd, is er in zes maanden tijd een nieuwe terminal uit de grond gestampt die over drie jaar gerekend €45 miljoen gaat kosten. Schiphol is ondertussen ook nog bezig met voorbereiding van de bouw van de definitieve uitbreiding. Hoewel de luchthaven dit jaar aan haar maximum aantal vliegbewegingen zit, gaat Schiphol toch door met bouwen. "We zullen verder groeien omdat dit na 2020 weer kan", aldus Nijhuis. Voor deze nieuwbouw is een paar weken geleden een lening aangetrokken van €350 miljoen.