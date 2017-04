In de centrale hal van het rode bakstenen hoofdkantoor van Suitsupply aan de Amsterdamse Wenckebachweg, is het een in- en uitlopen van dertigers en veertigers in hippe pakken.

Donker met witte stippen, een subtiele krijtstreep en meest gezien: marineblauw. Op de diverse verdiepingen waar marketeers, ontwerpers, online-stylisten en ict-ers elk hun eigen honk hebben, wordt de look en feel bepaald door reclamecampagnes van mannenmodemerk Suitsupply: Foto’s van sexy vrouwen en stoere in pak gestoken mannen. Een shoot van diezelfde mannen met stoere baarden voor de Nachtwacht en andere Hollandse meesters uit het Rijksmuseum.

Lees het hele verhaal: Nieuwe cfo om groei te realiseren