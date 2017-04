Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Hudson’s Bay mikt op ’gewone Nederlander’

49 min geleden

AMSTERDAM - Warenhuizen van de toekomst, dat moeten de winkels worden die Hudson's Bay (HBC) later dit jaar in Nederland opent. Volgens het Canadese bedrijf is een vergelijking met het vroegere V&D absoluut niet op zijn plaats.