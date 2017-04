Beloning KLM -topman vorig jaar 16% omhoog

In totaal verdiende de KLM-topman €980.000, zo blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. Een aantal weken geleden lekte uit dat het bestuur van moedermaatschappij Air France KLM moeilijk deed over een voorgestelde stijging van het vaste salaris van Elbers, hoewel de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie drijft op de verdiensten van KLM.

Nettowinst 10 keer hoger

Uit het jaarverslag blijft dat KLM een nettowinst had van €519 miljoen, een vertienvoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit cijfer was niet eerder bekend gemaakt. Bij de presentatie van de jaarcijfers van Air France KLM werd alleen het geconsolideerde winst van €792 miljoen bekend gemaakt. Hierin zitten ook nog eenmalige baten, zoals de verkoop van de cateringtak.

Pesterij

Ingewijden typeerden de salarisdiscussie van Elbers als 'pesterij', want de variabele beloning van de Air France-top ging met maar liefst 17,6% omhoog. De KLM-topman pleitte vorig jaar al voor meer focus op de bedrijfsvoering, in plaats van voortdurende organisatiediscussies.

Nullijn

Air France KLM moet bezuinigen, om te kunnen investeren en de kosten naar beneden te krijgen. Hoewel in de luchtvaartmaatschappij officeel een nullijn geldt, regent het salarisverhogingen. Het personeel in Frankrijk krijgt er waarschijnlijk 2% bij, zo is het plan.