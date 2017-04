'Maximaal 50.000 immigranten na brexit'

Dat heeft een groep prominente leden van de Britse conservatieven zondag bekend gemaakt. De groep wil de druk op deze manier verhogen op premier Theresa May. Zij liet onlangs weten dat ze gedurende de brexit-onderhandelingen het vrije verkeer van werknemers wil toestaan.

Het plan van de Tories bestaat uit het verstrekken van werkvisa en een verbod voor vijf jaar voor het inreizen van ongeschoolde arbeiders. Dit zou een rem betekenen op de toestroom van goedkope werknemers uit Oost-Europa, die nu vrij naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. "We moeten meer doen om deze instroom te controleren", aldus Owen Paterson zondag tegen persbureau Bloomberg.

Vertrek

Twee weken geleden zette premier May de procedure in gang die moet leiden tot het vertrek uit de Europese Unie. Dit na een referendum dat vorig jaar gehouden werd. Op dit moment zijn de onderhandelingen met de Europese Commissie in volle gang.

Spaargeld

Het getal gaat om netto-immigratie, dus het saldo van inkomende en vertrekkende werknemers uit het land. Werkvisa zullen in eerste instantie verstrekt worden aan arbeiders die minimaal €43.000 verdienen, met een particuliere ziektekostenverzekering en voldoende spaargeld.