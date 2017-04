Daarmee lijkt het voor de hand te liggen dat Hans anders dezelfde strategie zal gaan volgen als Action en Basic Fit onder de vleugels van de investeerder. Zoals Robert van Goethem, partner bij 3i, het desgevraagd verwoordt: "Een ’value for money’ concept uitrollen over Europa."

Prijsvechters

Hans Anders werd in 1982 opgericht door een aantal Rotterdamse ondernemers, maar is al sinds begin deze eeuw in handen van private equity. Achtereenvolgens Gilde, Alpinvest (dat nu de aandelen samen met een Franse mede-eigenaar verkoopt) en nu dan 3i zijn met de keten aan de slag geweest. Daarbij wist Hans Anders zich weliswaar op te werken tot marktleider in Nederland (in aantal verkochte brillen, niet in omzet, dan is Pearle/Grandvision groter), maar zonder slag of stoot ging dat allemaal niet. Ook nu blijft de markt onder druk staan door aanvallen van kritische prijsvechters als Eyelove (met winkelpunten bij DA-drogisterijen) en online winkels als Ace & Tate of Mister Spex.

In on land zijn ruim 2200 brillenwinkels, die ruim €1 miljard omzetten per jaar. Hans Anders heeft 253 winkels in Nederland. De omzet in het meest recente boekjaar dat eindigde in januari 2017 was €192m, de ebitda - die het bedrijf niet openbaar maakt, ligt naar schatting op ruim €30 miljoen. Sinds 2013 heeft Hans Anders een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei gerealiseerd van 10%. Dat gebeurde niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden, België en Frankrijk, waar het respectievelijk 35, 105 en 62 winkels heeft. In 2013 kocht Hans Anders een Zweedse optiek keten.

Nieuwe markten

Directielid Remco Boerefijn wordt de nieuwe hoogste baas na de transactie, en zal zich samen met de rest van het senior management naast 3i als aandeelhouder inkopen. Hij voorziet dat hij samen met 3i vooral in Frankrijk, België en Zweden marktaandeel gaat winnen, voordat de stap gezet wordt naar nieuwe markten. ’Namen van landen wil ik nog niet noemen.’

Over de mogelijke disruptieve effecten van nieuwe online concurrenten zegt hij: „Onze website is vorig jaar uitgeroepen tot de beste in de optiekbranche. En je ziet de online spelers nu alsnog fysieke winkels openen, want die combinatie werkt toch het best.”

Vraagprijs

Hans Anders houdt haar hoofdkantoor in Gorinchem en heeft ruim 1.500 medewerkers. Het bedrijf verkoopt ook gehoorapparatuur, maar dat onderdeel is minder dan 10% van de omzet. Afgelopen jaar berichtten diverse financiële media ook al over pogingen van Alpinvest om Hans Anders te verkopen. De vraagprijs zou toen echter te hoog geweest zijn. Inmiddels heeft er een herfinanciering plaatsgevonden, en, zo zegt Boerefijn „nu konden koper en verkoper elkaar zowel op prijs als op strategie in ieder geval wél vinden.”