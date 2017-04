Schultz sluit Schiphol als volgende stap niet uit

Dat zegt Schultz in reactie op vragen van De Telegraaf. In de luchtvaartkringen doet sinds vorige week weer het gerucht de ronde dat de demissionair minister de nieuwe president-directeur van Schiphol wordt. "Ik sluit niets uit", zegt Schultz. "Ik weet nog niet wat ik ga doen. Er zijn wel duizenden banen die men geschikt acht voor mij, van het Internationaal Monetair Fonds tot nu weer Schiphol".

Afkoelingsperiode

Vorig jaar ging al eerder de ronde dat Schultz van Haegen de huidige topman Jos Nijhuis van Schiphol op zou volgen. Nijhuis is onlangs, tegen zijn eigen beleid in, voor twee jaar herbenoemd. Daarmee wordt de afkoelingsperiode van Schultz van Haegen precies overbrugd.

Vorig jaar zei Schultz in de Tweede Kamer dat ze niet gevraagd en niet benaderd was voor de functie van Schiphol-baas op vragen van GroenLinks. Dat was echter voordat de herbenoeming van de huidige president-directeur bekend werd.

"Tot half maart had ik het druk met de campagne. Nu heb ik tijd om na te denken over mijn volgende stap. Mijn liefde ging de afgelopen tijd uit het het water", zegt de demissionair minister.

Draaideur

Een overstap van de politiek naar het bedrijfsleven wordt als onwenselijk gezien, hoewel Schiphol een staatsdeelneming is. Drie jaar geleden kapittelde de Europese Commissie Nederland nog in een corruptieonderzoek nog over de 'draaideur' van politiek naar bedrijfsleven. Daarbij gaf de commissie de overstap van verkeersminister Camiel Eurlings naar luchtvaartmaatschappij KLM als voorbeeld. Hoewel Schultz van Haegen het luchtvaartdossier in de afgelopen jaren heeft uitbesteed aan de staatssecretarissen op het ministerie, is ze wel eindverantwoordelijk voor het beleid.