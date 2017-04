Vaders zijn nog altijd gelukkiger als ze voltijds werken, terwijl moeders liever parttimer zijn, concludeert socioloog Sean de Hoon in zijn proefschrift over ouderschap, geluk en inkomen. De Hoon promoveerde deze week aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Traditioneel

„Nederland is in vergelijking met andere westerse landen nog heel traditioneel”, licht de onderzoeker zijn resultaten toe. „Mannen lijken te willen voldoen aan de traditionele verwachtingen – dat ze de kostwinnersrol vervullen. Voor hen is dat onderdeel van de zorg voor het gezin.”

Vrouwen zien werk en gezin in de regel juist los van elkaar. „Vrouwen die in deeltijd werken, ervaren minder conflicten tussen hun verantwoordelijkheden voor werk en gezin”, zegt De Hoon. „Bij mannen lijkt die factor geen rol te spelen.”

Rolverdeling

Willen vrouwen iets aan die rolverdeling veranderen, dan moeten ze dat deels zelf doen, stelt De Hoon. „Het is niet alleen de schuld van de mannen. Ik heb dat niet onderzocht, maar mogelijk zorgt sociale controle onder vrouwen er ook voor dat er vrij weinig fulltime werkende moeders zijn.”

Naar het effect van fulltime of parttime werken op ons geluk wordt de laatste tijd veel onderzoek gedaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateerde ruim een jaar geleden dat vrouwen meer stress ervaren omdat ze werk- en zorgtaken moeten combineren. Daarop zei minister Bussemaker (Emancipatie) dat mannen „het lef moeten hebben om parttime te gaan werken”. Begin dit jaar liet het SCP weten dat vrouwen al voordat ze kinderen krijgen in deeltijd gaan werken.

Portemonnee

Een vrouw die aan kinderen begint, voelt dat ook in haar portemonnee, constateert De Hoon. „Het is opvallend dat de inkomensval bij het eerste kind veel groter is dan bij het tweede. Bij het eerste kind daalt het inkomen met 24%, bij het tweede kind nog maar met 5%.”