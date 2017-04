Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Brand fabriek AkzoNobel onder controle

51 min geleden

ARNHEM - In een fabriek van chemiebedrijf AkzoNobel in Arnhem heeft dinsdagavond een smeulbrand gewoed. De brandweer liet weten dat het gebouw grote schade heeft opgelopen, maar niemand raakte gewond. Een partij alcohol op de verdieping boven de brandhaard baarde de brandweer in eerste instantie zorgen, maar bleef uiteindelijk ongeschonden.