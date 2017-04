„Wij hebben de risico’s onvoldoende ingeschat, voor deze, achteraf complexe opdracht”, zegt topman Daan Sperling in gesprek met De Telegraaf. Het verlies bedraagt 10% van de totale opdrachtwaarde van EPO. In totaal kwam het nettoverlies over 2016 op €17 miljoen, waar dan een jaar geleden nog een bescheiden winst van €1 miljoen was.